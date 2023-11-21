Вашингтон, 21 ноября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 66 раз, в результате нападений пострадали более 60 военных, заявила 21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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«С 17 октября силы [США] были подвергнуты нападениям около 66 раз, из них 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии», — уточнила представитель минобороны.

Кроме того, количество раненых достигло 62 американских граждан, сказала Сингх.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 21 ноября американская военная база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару. Шиитские вооруженные формирования, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявили, что атаковали военную базу при помощи БПЛА, который поразил заданную цель.

В интервью изданию The Washington Post один из представителей оборонного ведомства США на условиях анонимности выразил обеспокоенность Пентагона в связи с тем, что избранная Белым домом стратегия по противодействию атакам на американские базы на Ближнем Востоке не даёт результатов. В Пентагоне указали на «непоследовательность» избранной администрацией Джо Байдена стратегии и на то, что её реализация никак не поспособствовала снижению количества нападений на военнослужащих США.