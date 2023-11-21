Число жертв при ударе ЦАХАЛ по дому в секторе Газа увеличилось до 15
«Палестина»: число погибших от удара ЦАХАЛ по дому в Газе возросло до 15 человек
Рамалла , 21 ноября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Число погибших в результате авиаудара армии Израиля по жилому дому в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа увеличилось до 15 человек. Новые данные сообщил телеканал «Палестина».
Иван Шилов ИА Регнум
Ранее СМИ информировали, что в больницу в Хан-Юнисе доставлено 10 погибших и 22 раненых.
В числе 15 погибших есть и дети.
ЦАХАЛ ударила по квартире жилого дома в квартале Хамад.
Как сообщало ИА Регнум, Армия Израиля нанесла удар по школе на севере сектора Газа, в которой находились беженцы. Есть погибшие и раненые.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 14 тыс., ранены более 33 тыс. человек.
В центральной части сектора Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 17 человек.