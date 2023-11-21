Киев, 21 ноября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. На Украине вечером 21 ноября после объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в городе Сумы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Корреспонденты сообщили сразу о нескольких взрывах. Точной информации о поврежденных объектах и жертвах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 21 ноября прозвучали громкие взрывы, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские средства ПВО сбили за прошедшие сутки пять украинских БПЛА в ДНР и Херсонской области.

Подразделения Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции нанесли поражение трём бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Новопрокоповка.