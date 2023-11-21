Мелитополь, 21 ноября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 21 ноября прозвучали громкие взрывы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами Запорожье прозвучало не менее двух взрывов», — написал Рогов.

Общественник пояснил, что был нанесён ракетный удар российскими военными «по вражеской украинской цели».

Рогов также предупредил, что в городе работает ПВО киевских боевиков, что представляет опасность для мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, российская актриса, режиссёр, руководитель театра «НЕЖЕНь» в Санкт-Петербурге Полина Меньших приехала как волонтёр в посёлок городского типа Старобешево в Донецкой Народной Республике вместе с коллегами, чтобы выступить в тылу для российских бойцов. Во время выступления в Доме культуры киевские боевики выпустили две ракеты HIMARS — Полина получила смертельное ранение и скончалась в больнице.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога вечером 21 ноября действовала на территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.