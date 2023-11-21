Истра, Московская область, 21 ноября, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Артист Истринского драматического театра Максим Шахров погиб на 28-м году жизни. О гибели актёра сообщила 21 ноября пресс-служба театра.

https://t.me/teatristra Актёр театра и кино Максим Шахов

«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова. Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию», — уточнили по месту службы актёра.

Шахрова приняли в театральную труппу в 2020 году по окончании актёрского отделения Московского государственного института культуры. За три года он успел сыграть 23 роли, среди которых Сергей Есенин, Маленький Мук, Панталоне в «Слуге двух господ», Серёжа в «Отвёртке» и другие.

Коллеги и критики пророчили ему большое будущее. В 2023 году Шахров получил дебютную роль в кино. В российском военном фильме «Закрытый уровень» режиссёра Антона Розенберга артист исполнил небольшую роль.