Хельсинки, 21 ноября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Первые группы беженцев из третьих стран начали прибывать в Финляндию из России ещё в августе, их уже более 700 человек. Об этом сообщил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы страны Антти Лехтинен изданию Yle. Уже рассмотрены первые решения об убежище — и они отрицательные.

Как уточнил Лехтинен, всё было индивидуально, по всем рассмотренным «решения были отрицательными». Это значит, что иммиграционная служба не нашла оснований для международной защиты — беженцу не грозит на родине опасность. А «экономические причины» не являются основанием для получения убежища в Финляндии.

«Всех, по кому принято отрицательное решение, депортируют на родину», — цитирует издание руководителя ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в последние дни из России в Финляндию прибыли 400 беженцев, преимущественно из арабских государств. Это в основном молодые мужчины из Египта, Марокко, Эфиопии, Йемена и других стран.

20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры.

Финляндия и Россия провели переговоры по дипломатическим каналам, обсудив ситуацию с беженцами на финско-российской границе. В ходе переговоров затрагивались вопросы неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Сомали и других стран, однако обсуждения не дали результатов.