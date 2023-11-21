Вашингтон, 21 ноября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Руководитель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао может уйти с должности после соглашения с минюстом США на $4 млрд, сообщило 21 ноября издание Forbes.

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Отмечается, что власти в обмен на отставку гендиректора прекратят расследование в отношении криптобиржи. Расследование длится минимум с 2018 года и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. От компании требуют выплаты штрафа в размере более $4 млрд.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд на Binance и Чанпэн Чжао. Криптобиржу и её руководство обвинили в операциях с ценными бумагами без необходимой регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Также подчёркивалось, что Binance и Чжао публично заявляли о запрете клиентам в США осуществлять трансакции на бирже, хотя на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее об уходе из Binance объявили директор криптовалютной биржи в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. В компании подтвердили, что оба топ-менеджера покинули Binance, но от комментариев отказались.

Министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи российским гражданам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России. Кроме того, власти США проверяют криптобиржу на предмет подобной помощи Ирану.