Киев, 21 ноября, 2023, 22:08 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине городе Запорожье вечером 21 ноября были слышны взрывы. Об этом сообщило украинский телеканал «Общественное».

Подробности инцидента не приводятся. Нет информации о повреждениях и жертвах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует на территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.

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