Москва, 21 ноября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. С 21 по 23 ноября в павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» пройдут Дни Москвы. На открытии мероприятия «Роснефть» представила итоги спецпроекта «Путешествуй в Москву с Роснефтью». Компания реализовала проект совместно с комитетом по развитию туризма города Москвы и сервисом планирования путешествий RUSSPASS. Основная его цель — повышение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Москвы, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС компании.

Пресс-служба НК «Роснефть» В павильоне Роснефти начались Дни Москвы на выставке «Россия»

Во время дней столичного региона для гостей экспозиции организована развлекательно-познавательная программа: фотовыставка о ключевых достопримечательностях столицы, увлекательные конкурсы и лотереи с призами, среди которых подарочные сертификаты, а также билеты на посещение Останкинской телебашни, главной арены Лужников и музея ВДНХ.

Общий охват проекта «Путешествуй в Москву с Роснефтью» составил более 12 млн. человек. Участники программы лояльности АЗС «Роснефть» смогли воспользоваться особыми условиями на размещение в отелях Москвы, а также получить приятные бонусы в ресторанах столицы.

«Воспользоваться специальным предложением можно было с помощью сервиса RUSSPASS. Также в рамках спецпроекта посетители АЗС «Роснефть» по всей стране смогли увидеть имиджевые ролики о Москве и вдохновиться на путешествие в столицу», — отметила начальник управления по туризму комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина. Она также поблагодарила «Роснефть», которая выступает амбассадором развития внутреннего туризма в России и реализует комплексную программу популяризации автотуризма в нашей стране.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и уже реализует ряд проектов с субъектами РФ.

«Для создания комфортных условий автолюбителям, предпочитающих путешествовать на машине, «Роснефть» запустила специальную информационно-сервисную платформу ‘’Горизонты России: Поехали с нами!», — рассказал начальник управления стратегического розничного маркетинга НК «Роснефть» Василий Георгиев. Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». Все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия, добавил он.

Каждый магистральный маршрут, разработанный «Роснефтью», проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга — экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России.

Москва — это один из крупнейших и самых известных мегаполисов мира, комфортный город для жизни, работы и досуга. Здесь располагаются ключевые офисы «Роснефть», научные институты, крупнейший в России авиазаправочный комплекс, а также нефтебазы и около 300 заправочных станций розничной сети «Роснефть», где можно не только заправить автомобиль, но и вкусно перекусить, отдохнуть, воспользоваться различными удобными сервисами и зарядить электрокар. Ежедневно услугами розничной сети «Роснефть» пользуются более 1,5 млн человек.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.