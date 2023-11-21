Москва, 21 ноября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, польскую организацию Civil Council («Гражданский совет»). Соответствующая информация появилась 21 ноября в материалах на сайте Минюста.

Организация включена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры Россия, принятого 3 ноября 2023 года.

«Гражданский совет» ранее оказывал организационную поддержку в наборе наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, представители организации регулярно выступали с антироссийскими заявлениями.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийской неправительственной организации Central European University, которую финансируют структуры предпринимателя Джорджа Сороса. Университет «формирует глобальную медийную антироссийскую повестку», отметили в надзорном ведомстве.

В сентябре 2023 года Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность финской неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland). После начала СВО деятельность данной организации кардинально изменилась, она перестала соответствовать изначально заявленной цели — якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества, и главным направлением её работы стал «консалтинг» финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок, отмечали в Генпрокуратуре.