Москва, 21 ноября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Достижения России способны удивлять и вдохновлять, и молодёжь со всего мира сможет узнать Россию такой, какая она есть, со всем её многообразием и богатством, отметил 21 ноября в своём обращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до Всемирного фестиваля молодёжи президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы молодёжь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем её природным, культурным, национальным многообразием, с её главным богатством — талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины», — сказал президент.

Россия — это страна возможностей, а у её молодежи есть огромное пространство для реализации своего потенциала и осуществления своей мечты, и участники фестиваля смогут это увидеть, отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в своём обращении также отметил, что заявки на участие в фестивале подали представители 183 стран и что такой масштаб говорит об «огромном и искреннем» интересе в мире к России, особенно к её культуре, истории, традициям и ценностям.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» (Сочи). Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов. На фестиваль подано более 250 тысяч заявок, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.