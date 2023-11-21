Кейптаун, 21 ноября, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Парламент ЮАР проголосовал за решение о закрытии посольства Израиля в стране и разрыве дипломатических отношений с Тель-Авивом, сообщает 21 ноября издание eNCA.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Парламент ЮАР принял решение закрыть посольство Израиля и разорвать дипломатические отношения. Депутаты также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР», — сказано в сообщении.

Указанные меры должны действовать до момента, когда Израиль согласится на прекращение огня и начало мирных переговоров.

Ранее власти Израиля отозвали своего посла из республики. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывал расследовать действия Израиля и отмечал, что в регионе происходят «военные преступления».

В ноябре 2023 года решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем приняли власти Боливии. Ряд стран, включая Иорданию, Колумбию и Чили, отозвали своих послов для консультаций.

Негативное отношение к политике Израиля характерно для многих стран Латинской Америки, но Боливия сделала в этом вопросе шаг вперёд, отмечал в беседе с ИА РегнумАлександр Орлов, профессор кафедры дипломатии факультета международных отношений МГИМО, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ноябре 2023 года допустил, что Анкара разорвёт дипломатические отношения с Израилем, если получит поддержку со стороны ряда государств. Подобные решения должны приниматься группами стран совместно, отметил он.