Газа, Палестина, 21 ноября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 14 тыс., ранены более 33 тыс. человек. Об этом 21 ноября сообщил информационный центр властей палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум

«Число погибших превысило 14 128, среди них более 5840 детей», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября информационный центр правительства анклава сообщал, что число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 13,3 тыс. человек, пострадали более 31 тыс. человек.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) 14 ноября сообщили, что все больницы в северной части сектора Газа прекратили деятельность из-за отсутствия электроэнергии и топлива, персонала и медикаментов. Исключение составляет только больница «Аль-Ахли». Положение в анклаве усугубляют бомбардировки и боевые действия в его окрестностях.