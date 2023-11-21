Москва, 21 ноября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада. Об этом 21 ноября сообщила газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отмечается, что после повышения ключевой ставки до 15% облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тыс. рублей. С начала года этот показатель вырос в два раза — с 75 тыс. рублей.

Всего власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд руб. с этого налога — в 2024-м — 101 млрд руб., в 2025-м — 104 млрд руб., в 2026-м — 107 млрд руб.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк РФ 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. В регуляторе отметили, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. В регуляторе добавили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перейдёт к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляции, это может произойти в 2024 году. Она отметила, что в случае отклонений от базового сценария и реализации проинфляционных рисков ЦБ может ужесточить денежно-кредитную политику.