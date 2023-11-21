Керчь, Крым, 21 ноября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в сообщении, опубликованном вечером 21 ноября в Telegram-канале с оповещениями о ситуации на мосту и подходах к нему.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

О причинах перекрытия не сообщается.

Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливалось 29 и 30 октября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения не уточнялись.

Как сообщало ИА Регнум ранее, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдёт в том числе по территории Запорожской области. Он добавил, что это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ.

Власти Крыма поддерживают проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, отметил в свою очередь глава республики Сергей Аксёнов.