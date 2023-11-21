Москва, 21 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Лидеры стран БРИКС призвали добиться урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС, прошедшего 21 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы подтвердили, что справедливое и прочное разрешение палестино-израильского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что БРИКС призывает поддержать прямые переговоры, основанные на международном праве, чтобы прийти к решению, основанному на существовании двух государств и ведущему к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина.

В БРИКС призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий между ХАМАС и Израилем.

Отмечается, что обеспокоенность вызывает тяжёлая гуманитарная ситуация в Газе. Страны присоединяются к призывам к немедленному освобождению всех гражданских лиц, требуя гарантировать их безопасность и предоставить им гуманное обращение.

Как ранее сообщало ИА Регнум, участники онлайн-саммита БРИКС 21 ноября прокомментировали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Президент России Владимир Путин отметил, что в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, призвал к гуманитарным паузам в конфликте, а также к его нерасширению. Россия будет выходить с новыми предложениями по урегулированию конфликта, добавил президент.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеплановой встрече лидеров стран БРИКС заявил, что Израиль неизбирательно применяет силу в секторе Газа, в результате анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе своего выступления призвал глав государств — членов БРИКС признать террористическим правительство Израиля, а израильскую армию — террористической организацией.