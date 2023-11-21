Гонконг, Китай, 21 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В конечном счёте НАТО придётся пойти на сделку с Россией. Об этом 21 ноября написало издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на компромиссы с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы», — говорится в статье.

Отмечается, что альянс перестал быть оборонительным и перешёл к экспансии, а конфликт на Украине показал, что военные идеи НАТО устарели.

Автор добавил, что огромные потери ВСУ в технике и живой силе неприемлемы для НАТО, а альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении.

Как сообщало ИА Регнум, член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов в беседе с ИА Регнум заявил, что Запад на деле пока не готов завершить украинский конфликт, а потому глава киевского режима Владимир Зеленский также продолжает активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой. Он отметил, что, несмотря на то, что во многих зарубежных СМИ появляются сообщения о том, что США и страны ЕС задумываются о завершении конфликта на Украине, это на самом деле расходится с реальными действиями западных элит.

Ранее эксперты издания Brave New Europe отметили, что страны НАТО вынудили Зеленского отказаться от переговоров с Россией. Они назвали переговоры 2022 года в своём роде уникальными из-за того, что близость русских и украинцев позволила им в кратчайшие сроки достигнуть конкретных условий мира. В планы НАТО это не входило, поскольку это не позволило бы расширить влияние альянса и ослабить Россию.