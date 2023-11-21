Москва, 21 ноября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В ближайшее время в ближневосточном конфликте может быть достигнуто только краткосрочное перемирие ради освобождения пленных гражданских и оказания гуманитарной помощи. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

Ранее состоялся внеочередной саммит БРИКС, посвящённый урегулированию палестино-израильского конфликта. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что союзу стран БРИКС удастся сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Также он указал на необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа для освобождения заложников. На это же в первую очередь призвал обратить внимание президент ЮАР Сирил Рамафоса. До этого в МИД Катара заявили, что переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую.

Однако, политолог Фельдман предупредил, что пока рано надеяться на полное урегулирование конфликта.

«О разрешении конфликта в среднесрочной перспективе речи быть не может, поскольку его корни уходят глубоко в вопрос религиозных и территориальных разногласий. Эти противоречия невозможно устранить даже при дипломатическом посредничестве стран БРИКС, поскольку они (противоречия — прим. ред.) принципиальны», — поделился Фельдман.

Он напомнил, что противоречия заключаются в принципах принятой в 1947 резолюции ООН, результатами которой так и остались недовольны палестинцы. В итоге по-прежнему есть ряд арабских стран, которые не согласны с существованием территории Израиля. Политолог отметил, что в то же время и Израиль существенно расширил свои границы по сравнению с теми территориальными пределами, которые были зафиксированы в резолюции ООН. Эти факторы осложняют перспективу разрешения проблемы в обозримом будущем.

«Тем не менее есть сдержанный оптимизм в отношении возможных гуманитарных пауз, которыми обе стороны воспользуются для решения проблем мирного населения. Но пока мы можем говорить только о краткосрочном перемирии, потому что Израиль обозначил целью своей операции полную ликвидацию военной инфраструктуры ХАМАС», — добавил политолог.

При этом в части гуманитарных процессов эксперт допустил, что Израилю удастся освободить значительную часть своих граждан, оказавшихся в заложниках. Также и ХАМАС, вероятно, получит тех своих представителей, которые на данный момент находятся в израильских тюрьмах. При этом Фельдман не исключил, что скорее всего это будет короткая передышка перед началом более масштабной операции Израиля — уже не только на севере сектора Газа, но и на юге.

«В самом лучшем случае эта гуманитарная пауза продлится в течение нескольких дней или недель. И эту паузу будут использовать в гуманитарных целях в интересах населения каждой из сторон», — отметил Фельдман.

При этом он заметил, что не только страны БРИКС участвуют в вопросе урегулирования конфликта. Также семь стран, в составе которых Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия создали контактную группу для разрешения конфликта. Однако, по мнению Фельдмана, трудно говорить, что страны арабского или исламского мира на сегодняшний день имеют какую-то консолидированную позицию относительно перспектив урегулирования.

«Все солидарны в стремлении остановить эскалацию. Но что будет обсуждаться за столом переговоров в этом случае — пока не понятно никому», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что выбор Москвы в качестве места проведения собрания контактной группы служит подтверждением того, что Россия сегодня является одним из ведущих акторов мировой политики. С её позицией считаются, и к её посредничеству прибегают в самых принципиальных для мирового сообщества вопросах.

Ранее председатель политбюро радикалов Исмаил Хания заявил, что палестинское движение ХАМАС и израильские власти близки к заключению перемирия в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в статье газеты The Washington Post от 18 ноября написали, что США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе.