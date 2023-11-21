Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В Сахалинской области прошла церемония вручения премий «Команда Путина», ими были награждены местные жители и предприниматели, в том числе те, кто занимается организацией помощи бойцам, участвующим в СВО, сообщили ИА Регнум в «Народном фронте».

Пресс-служба НФ

Всего были награждены 26 человек. В частности, лауреатом премии стала Галина Дзюба, глава союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» и член Общественной палаты региона. Созданная Дзюбой организация занимается социальными проектами в регионе с 2018 года, а с 2022 года реализуется благотворительная программа для приобретения средств, необходимых мобилизованным и их семьям, рассказали в «Народном фронте».

«Сегодня бизнес у нас занимается не только производством и извлечением прибыли, но и социальной ответственностью. С первых дней СВО наш благотворительный фонд, который содержится за счёт взносов предпринимателей, помогает обеспечить наших солдат всем необходимым», — сказала Дзюба в ходе церемонии награждения.

Участие в церемонии приняли глава региона Валерий Лимаренко и руководитель департамента «Народного фронта» по работе с регионами Северного и Дальневосточного федеральных округов Ирина Родина. В нынешнее непростое время главное — быть единым народом, поэтому премии решили вручить тем гражданам, которые сплачивают вокруг себя других неравнодушных, сказала Родина в ходе своего выступления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин, беседуя с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, отметил, что бойцам, участвующим в военной спецоперации, очень важна моральная поддержка со стороны других граждан.