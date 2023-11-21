Москва, 21 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. История с «пятью-шестью покушениями» на главу киевского режима Владимира Зеленского выдумана ради того, чтобы снова привлечь внимание к этой фигуре и тем создать новый повод поговорить о ней. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что не знает точно, сколько покушений на него было совершено, но думает, что их было не меньше «пяти-шести».

«Это продолжение выстраивания определённого образа президента Украины и не более того, — сказал Денисов. — Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях любое покушение на Зеленского сразу бы попало в украинские СМИ и его старались бы максимально популяризировать и делать из него очередной элемент традиционного украинского ток-шоу. А тут, оказывается, было уже пять покушений, о которых никто ничего не знает и никогда о них не слышал. Это вызывает определённые вопросы».

По его словам, власти Украины прекрасно понимают, что их слова могут быть встречены скептично и поэтому специально создают информационные поводы, которые фактически невозможно проверить. Поэтому они говорят всё, что угодно, конструируя самые разные фантастические сценарии.

«Цель всего этого — привлечение и удержание внимания, — сказал Денисов. — Какие только поводы не использовались. В Киеве сидят и придумывают новые поводы».

При этом он усомнился в том, что союзники Киева могут в какой-то момент стать организаторами покушения на Зеленского. Они, по мнению Денисова, заинтересованы в стабильности вертикали украинской власти и понимают, что любая ситуация такого рода тут же отразится на общей системе. А дестабилизация украинской системы не в интересах союзников и партнёров Украины.

Однако угрозы для Зеленского могут возникнуть на внутреннем контуре украинской политики.

«В военно-политической элите Украины есть кластер людей, которые были увлечены некоторыми заявлениями Зеленского (типа распада России или возвращения Украины к границам 1991 года), — сказал Денисов. — Эти люди сейчас понимают, что контрнаступление провалилось конечно же будут искать человека, который за это ответственный. И Зеленский в этом отношении очень удобная фигура. И эти люди как раз и могут стать тем ядром, которые либо организуют, либо возглавят некие движения, направленные на очередной государственный переворот».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению политолога Владимира Корнилова, рассказ Зеленского о том, что он пережил «пять-шесть» покушений, выглядит примитивно и по-клоунски. Как полагает политолог, главная цель этой клоунады, как и прежде, заключается в том, чтобы получить у Запада ещё больше денег.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений, — дешёвая бравада. Медведев полагает, что у Зеленского есть шансы дожить до старости, поскольку «мысли ведь иногда материальны».

Отметим также, что в этом же интервью Зеленский, отвечая на вопрос, воспользуется ли Киев шансом убить российского президента, если представится такая возможность, сказал, что «Украина имеет все права защищать свою землю». Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина неоднократно на словах покушалась на президента России Владимира Путина, но угрозы Киева ни к чему не приведут.

Кроме того, в беседе с журналистами The Sun Зеленский сказал, что на Украине подготавливается государственный переворот — эта операция называется «Майдан-3», она нацелена на смену президента.