* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отказал лауреату Нобелевской премии мира, журналисту Дмитрию Муратову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в исключении из реестра иностранных агентов. Об этом 21 ноября сообщили в суде.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Муратов

Муратов просил суд признать незаконным решение Министерства юстиции РФ о признании его иноагентом и исключить его из реестра. Бывший главный редактор «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и его представители заявили, что обжалуют решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Минюст внёс Муратова в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что журналист принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ. В октябре Муратовоспорил в суде статус иноагента.

Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира. В 2022 году он сообщил, что продал свою медаль лауреата премии и полученные средства (более 100 млн долларов) направил Украине.