Москва, 21 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Рассказ главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он пережил «пять-шесть» покушений выглядит примитивно и смешно, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 21 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее Зеленский в интервью изданию The Sun заявил, что не знает точно, сколько покушений на него было совершено, но думает, что их было не меньше «пяти-шести».

«Всё это выглядит примитивно. По-клоунски. Как клоуном он был, так клоуном и остался, — сказал Корнилов. — И такое интервью в очередной раз это подтверждает. Что самое забавное, сегодня газета Sun вышла с первой полосой: «Путин покушался на меня пять раз!». Мне это напомнило, как ровно пять лет назад, осенью 2018 года, та же Sun вышла с первой полосой: «Путин пытался убить меня крысиным ядом». В такой же стилистике и вёрстке. Однако тогда главным героем публикации была авантюристка Шапиро, которая заявляла, что власти РФ хотели её отравить. Когда в Sun поняли, что стали жертвой розыгрыша, они удалили со своего сайта этот материал. Но шуму он наделал много».

Как полагает политолог, главная цель этой клоунады про покушения на Зеленского, как и прежде, заключается в том, чтобы получить у Запада ещё больше денег. Корнилов обратил внимание, что в этом интервью Зеленский неоднократно повторил: «Смотрите, мы же расплачиваемся украинцами». А поскольку американцы и европейцы не гибнут, значит, они должны поддерживать эту борьбу финансово.

При этом Корнилов согласился, что у Зеленского действительно могут быть основания опасаться покушений на его жизнь.

«Мы видели, что когда приехал министр обороны США Ллойд Остин, он отдельно встретился с Зеленским, а отдельно — с Залужным. То есть даже ради встречи такого гостя Залужный и Зеленский не нашли способа решить свои разногласия. Это лишний раз подтвердило всякие слухи о серьёзном конфликте между ними. Кроме того, вы же видите, как Зеленский рассуждает: мол, покушением больше, покушением меньше — никто и не заметит. Видимо, Залужный будет рассуждать так же», — заявил Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений, — дешёвая бравада. Медведев полагает, что у Зеленского есть шансы дожить до старости, поскольку «мысли ведь иногда материальны».

Отметим также, что в этом же интервью Зеленский, отвечая на вопрос, воспользуется ли Киев шансом убить российского президента, если представится такая возможность, сказал, что «Украина имеет все права защищать свою землю». Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина неоднократно на словах покушалась на президента России Владимира Путина, но угрозы Киева ни к чему не приведут.

Кроме того, в беседе с журналистами The Sun Зеленский сказал, что на Украине подготавливается государственный переворот — эта операция называется «Майдан-3», она нацелена на смену президента.