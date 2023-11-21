Астрахань, 21 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Из городской клинической больницы Астрахани выписаны девять человек, ранее поступивших с признаками отравления наркотическими и психотропными веществами, в учреждениях остаются ещё 10 человек, сообщили 21 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодняшний день из 19 поступивших выписано уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. 10 пациентов продолжают лечение. Из них в тяжёлом состоянии — 2 человека, 8 пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — сказано в сообщении ведомства.

Пациенты получают всю необходимую помощь, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по предварительной информации, все госпитализированные употребляли наркотик из одной партии. Полицейские опросили пострадавших, чтобы выяснить, где и как они купили вещество.

21 ноября сообщалось, что в результате отравления скончались четыре человека. Общее число пострадавших — 21 человек.

Правоохранители 20 ноября задержали троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, их подозревают в сбыте наркотических средств. Они были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело. Двое из троих задержанных дали признательные показания. Им грозит до 15 лет лишения свободы.