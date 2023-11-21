Москва, 21 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Ивана Облякова. Об этом 21 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

РИА Новости / Александр Вильф

В товарищеском матче сборной России с командой Кубы 25-летний футболист неудачно упал на плечо и был заменён на 60-й минуте.

«Провели обследование и сделали МРТ. Надеемся, что повреждение не носит серьёзного характера. Сегодня восстановление, а завтра будем иметь чёткое представление о готовности игрока», — сказал Федотов, добавив, что есть вероятность растяжения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла в Волгограде. Обляков забил гол и отдал результативную передачу. Кроме него, отличилисьАлександр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.