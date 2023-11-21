Баку, 21 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Франция дестабилизирует положение на Южном Кавказе. Об этом заявил сегодня, 21 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие», которая проходит в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и наш регион — Южный Кавказ, поддерживая сепаратистские тенденции и сепаратистов, вооружая Армению и навязывая военную политику, поощряя реваншистские силы в Армении и готовя почву для развязывания новой войны в нашем регионе», — говорится в приветствии Алиева, которое зачитал его помощник Хикмет Гаджиев.

По мнению главы Азербайджана, Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Алиев считает, что Париж проводит «предвзятую, необъективную политику, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств».

Алиев напомнил о колониальном прошлом Франции. По его мнению, именно эта страна совершила «большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества».

«Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности», — говорится в обращении президента Азербайджана.

По мнению Алиева, «Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того, чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах».

В ходе конференции член политического бюро Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Синди Поллукс поблагодарила Азербайджан за поддержку в процессе достижения независимости. «Для нас очень важно решить судьбу своей страны. Мы боремся за независимость. Подобные мероприятия помогают обмениваться мнениями по данному вопросу с представителями других стран. Мы также благодарны Азербайджану за поддержку», — сказала она.

Напомним, как сообщали РИА «Новости», ранее в телефонном разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем Алиев заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то их виновником будет Франция. По его утверждению, поставки французского оружия в Армению служат не миру, а новому противостоянию.