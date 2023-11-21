Нижний Новгород, 21 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) СК России Михаил Максименко умер в колонии, где отбывал наказание за коррупцию. В учреждении проводится проверка.

Нашли мёртвым в психиатрической лечебнице

Максименко, которому было 50 лет, отбывал 13-летний срок за превышение должностных полномочий и получение двух взяток. В 2020 году его этапировали из Лефортовского изолятора в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов в городе Бор Нижегородской области.

У осуждённого не было права на условно-досрочное освобождение, до конца срока «оставалось прилично», рассказали в правоохранительных органах ТАСС. Смерть Максименко подтвердил его адвокат.

Бывшего руководителя УСБ нашли мёртвым в психиатрической лечебнице, в помещении для хранения вещей. В учреждении его лечили после попытки суицида. По предварительной версии, Максименко покончил с собой.

Сотрудники центрального аппарата службы исполнения наказаний приступили к проверке по факту гибели заключённого. В ней участвуют следователи СК и прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Стрельба на Рочдельской улице

Целая серия уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников СКР, была открыта после перестрелки возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Стрельба произошла 14 декабря 2015 года. По данным следствия, по поручению криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым (Итальянцем) вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким.

Впоследствии высокопоставленные служащие СКР вступили в сговор с Калашовым и получили от него взятку в размере $500 тыс. за изменение меры пресечения, а также последующее освобождение Кочуйкова.

Арест Максименко

Максименко был одним из основных фигурантов этого дела c первых дней расследования, его арестовали летом 2016 года. Вместе с ним были арестованы его заместитель Александр Ламонов и заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров. Следователи не исключали, что Максименко мог брать взятки автомобилями и дорогими щенками.

В рамках дела о стрельбе на Рочдельской также были осуждены бывший глава московского управления СК Александр Дрыманов и экс-глава управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко.