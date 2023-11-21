Москва, 21 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты выезжают с Ближнего Востока в страны Евросоюза через Россию. Об этом 21 ноября сообщает Lenta.ru, ссылаясь на частного перевозчика нелегальных мигрантов.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника, каждый месяц к нему обращается от 20 до 30 человек, которые находят его контакты в специальных чатах и группах в социальных сетях. За трансфер в одну из стран Евросоюза каждый нелегальный мигрант платит порядка 8 тысяч долларов (около 708 тысяч рублей), добавил он, отметив, что самой распространённой схемой является транзитный проезд через территорию России.

Перевозчик уточнил, что российские таможенники и сотрудники погранслужбы препятствуют его работе, в связи с этим мигрантам, которых часто задерживают в аэропортах, приходится покидать Россию наземными маршрутами.

По его словам, сотрудники российских правоохранительных органов избегают насилия, в отличие от своих европейских коллег. Собеседник указал на то, что это вместе с невозможностью транзита через Белоруссию из-за высоких рисков поимки нелегалов делает Россию удобным вариантом для транзита.

Он также указал на то, что некоторые мигранты любят Россию, поэтому приезжают на российскую территорию и остаются в России навсегда.

Как передавало ИА Регнум, в ходе операции «Нелегал-2023» из России депортировали порядка 15 тыс. нелегальных мигрантов. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске. Она отметила, что операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ. Во время операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотических и психотропных веществ.

Помимо этого, было выявлено порядка 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в числе которых более 73 тыс. нарушений правил выезда, въезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Бло обнаружено свыше 22 тыс. нарушений в трудовой деятельности.