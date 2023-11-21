Москва, 21 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Соледара в ДНР. Видео опубликовано 21 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Расчёт 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» ВДВ уничтожил командно-наблюдательный пункт противника в районе Соледара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили командно-наблюдательный пункт украинских националистов. Координаты были переданы артиллеристам ВДВ, после чего они уничтожили его вместе с личным составом.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения укреплённых позиций ВСУ российскими самолётами Су-34. Отмечается, что экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Ранее Минобороны показало видео поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.

Кроме того, военное ведомство опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.