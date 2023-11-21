Тегеран, 21 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе выступления на экстренном заседании БРИКС призвал глав государств-членов организации признать террористическим правительство Израиля, а израильскую армию — террористической организацией.

Он обратил внимание на то, что непрерывные атаки Израиля на медицинские центры, больницы и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, медсестер, врачей и журналистов являются актами терроризма.

Раиси отметил, что необходимо признать террористическим израильское правительство, а израильскую армию — террористической организацией.

Как передавало ИА Регнум, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеплановой встрече лидеров стран БРИКС заявил, что Израиль неизбирательно применяет силу в секторе Газа, в результате анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой.

Ранее в ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым.

Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Ранее президент Турции назвал Израиль террористическим государством из-за действий израильской армии в секторе Газа. Он также заявил, что Тель-Авив намеренно атакует гражданские объекты в городе Газа и реализует свою стратегию полного уничтожения населённого пункта вместе с его жителями.

Эрдоган также пообещал, что турецкие власти сделают всё необходимое, чтобы привлечь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности. 14 ноября адвокат из Турции Метин Кюлюнк объявил, что Анкара подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд по обвинению в геноциде в Газе.

15 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал этот шаг турецкой стороны. Он отметил, что Россия не признаёт МУС и не является участницей Римского статута.