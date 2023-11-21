Лондон, 21 ноября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. План избранного президента Аргентины Хавьера Милея по передаче стране Фолклендских островов невозможен. Об этом 21 ноября написала газета Express со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

Matthias Graben/Global Look Press

«Это давно решённый вопрос, возвращаться к нему не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее Милей заявил, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине, он призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию.

В 1982 году произошла война между Аргентиной и Британией за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт продолжался около 2,5 месяца и завершился победой британцев.

Как сообщало ИА Регнум, крайне правый политик, противник вступления Аргентины в БРИКС Хавьер Милей победил на президентских выборах, второй тур которых прошёл 19 ноября. Милей, набравший 55,7% голосов, пообещал стране радикальные перемены. Он заявил о приверженности «демократии, свободной торговле и миру» и намерении сотрудничать со «странами свободного мира». Официально он вступит в должность главы государства 10 декабря.