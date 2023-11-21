Бразилиа, 21 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Израиль неизбирательно применяет силу в секторе Газа, в результате анклав столкнулся с гуманитарной катастрофой, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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По его словам, Бразилия осудила террористические атаки ХАМАС, совершённые 7 октября в отношении израильского народа.

«Однако неизбирательное и непропорциональное применение силы против мирного населения не оправдывает эти варварские действия. Мы перед лицом гуманитарной катастрофы», — сказал он на внеплановой встрече лидеров стран БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым.

Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.