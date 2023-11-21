Магас, 21 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Разработка туристического маршрута вдоль Кавказского хребта, которая ведется соответствующими ведомствами Ингушетии и Белоруссии, поможет укрепить международное культурно-гуманитарное сотрудничество. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая на 41-м заседании Совета глав регионов страны при Министерстве иностранных дел России.

Пресс-служба главы и правительства Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании организации на тему «Международное культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов Российской Федерации в новых геополитических реалиях» под председательством Сергея Лаврова

Напомним, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вошел в новый состав глав регионов России при МИД России. Он принял участие в заседании организации на тему «Международное культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов Российской Федерации в новых геополитических реалиях» под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Глава МИДотметил в ходе своего обращения к членам совета, что на данном этапе повышенное внимание уделяется развитию туризма. Как подчеркнул Лавров, Россия заинтересована в том, чтобы привлекательность страны как туристического направления продолжала расти. По его словам, многие регионы добились значительных успехов в развитии различных видов тематического туризма.

Выступая назаседании, Махмуд-Али Калиматов обратил внимание, что для Ингушетии представительство в совете — это возможность реализовать ряд республиканских проектов, направленных на развитие международного сотрудничества, в том числе, в туристической сфере. По ходу своего доклада он озвучил несколько предложений , касающихся вопросов взаимодействия с Белоруссией и Грузией.

Как напомнил Махмуд-Али Калиматов, на сегодняшний день туризм остается наиболее эффективным социально-культурным явлением в области межкультурного диалога и коммуникации разных народов. Он упомянул о совместном с Белоруссией проекте, который заключается в разработке туристического маршрута, пролегающего вдоль Кавказского хребта. Как указал глава региона, весной этого года республиканский комитет по туризму подписал соглашение с белорусским государственным учреждением «Национальное агентство по туризму». На данный момент пресловутый маршрут уже разработан. Для того, чтобы реализовать проект, необходимо обеспечить прямое авиационное сообщение между Ингушетией и Белоруссией. Махмуд-Али Калиматов уточнил, что этот вопрос находится на этапе решения. По его словам, проект поспособствует расширению российского участия в международных туристических обменах. Кроме того, еще один ожидаемый эффект — укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества с Белоруссией и интеграционных связей с ней.

Также власти Ингушетии изучают возможность укрепления культурных, исторических, а также туристических связей с Грузией.

Завершая свой доклад в рамках заседания, Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что республика открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами и расценивает его как важное направление своей международной деятельности.