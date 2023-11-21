Москва, 21 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы пережил серию покушений является дешёвой бравадой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в интервью британскому изданию The Sun Зеленский сообщил о серии покушений против него.

По словам зампреда Совбеза, вся эта дешёвая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны, добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание The Sun опубликовало интервью Зеленского, где глава киевского режима, отвечая на вопрос журналиста издания о том, воспользуется ли Киев шансом убить российского президента, если предоставится такая возможность, сказал, что «Украина имеет все права защищать свою землю».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина неоднократно на словах покушалась на президента России Владимира Путина, но угрозы Киева ни к чему не приведут.

В этом же интервью Зеленский заявил о подготовке на Украине «третьего Майдана». По его словам, операция нацелена на смену главы киевского режима. Предполагалось, что переворот произойдёт до конца года. Он добавил, что Украина может «с этим жить».