Москва, 21 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекресток» совместно с Роскачеством запустила серию экскурсий о здоровом образе жизни для студентов высших учебных заведений. В пилотном проекте запланировано две экскурсии, в которых примут участие студенты РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Пресс-служба X5 Group «Перекресток» и Роскачество запустили проект о здоровом образе жизни

Главная цель нового образовательного проекта — рассказать молодому поколению о принципах здорового питания и помочь развить полезные привычки. Образовательный проект приурочен к Всемирному дню качества и соответствует ЗОЖ-принципам Роспотребнадзора. В рамках экскурсии врач диетолог Ирина Писарева, расскажет, как правильно выбирать полезную еду, на что стоит обращать внимание, читая состав продуктов, как создавать сбалансированный рацион на день для всей семьи и многое другое.

«Содействие здоровому образу жизни — одна из стратегических целей X5 Group и важное направление работы торговой сети «Перекрёсток». Поэтому мы рады сообщить об очередном образовательном проекте в области продвижения здорового питания, который мы запустили вместе с Роскачеством», — рассказал директор по качеству торговой сети «Перекрёсток» Сергей Тюветский. Он выразил убежденность, что благодаря этой инициативе клиенты сети смогут еще на один шаг приблизиться к формированию полезных привычек, а увлекательные лекции от нутрициолога и отработка полученных знаний на практике позволят вовлечь в проект молодое поколение.

Первая часть экскурсии посвящена о теоретических основах правильного питания. Нутрициолог подробно расскажет, какую роль играют для организма белки, жиры и углеводы. Затем врач наглядно продемонстрирует, из каких продуктов можно составить сбалансированный прием пищи, научит читать состав на этикетке и раскроет секрет правильного хранения продуктов. Далее участников ждет практическое задание — полезная закупка, в рамках которой они должны спланировать полноценный рацион, используя полученные навыки во время теоретического занятия. В перспективе тематика образовательно-просветительских экскурсий и их аудитория расширятся. Принять участие в них смогут школьники и учащиеся системы среднего профессионального образования.

«Одна из важнейших задач Роскачества — формирование среды осознанных потребителей, поэтому для нас чрезвычайно важен контакт с самой активной и динамичной частью общества — молодой аудиторией», — отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Она добавила, что Роскачество ежегодно проводит большое количество молодежных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню качества: экскурсии на предприятия, уроки качества, интеллектуальные игры, а также молодежные сессии в рамках одноименного форума. «Я уверена, что совместный проект Роскачества и «Перекрёстка» станет еще одним шагом к формированию у студентов ответственного отношения к качеству жизни — своей и своих близких. В данному случае мы говорим о привычке питаться правильно. А для этого необходимо осознанно подходить к выбору продуктов», — подчеркнула Михалева.