Токио, 21 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Первый разведывательный спутник КНДР, предположительно, находится в запущенной 21 ноября ракете. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

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В связи с ракетным пуском на территории Северной Кореи в Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовано укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков.

Южнокорейское Объединённое командование начальников штабов (ОКНШ) сообщило, что в КНДР состоялся запуск военного разведывательного спутника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с намерением КНДР запустить спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

Кисида заверил, что в стране создана «необходимая структура» с использованием кораблей с системами Aegis и комплексов Patriot PAC-3, размещённых на острове Окинава. Планируемый Северной Кореей запуск баллистической ракеты для выведения искусственного спутника он назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.