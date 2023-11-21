Москва, 21 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Власти Сербии надеются, что если они согласятся на совместные учения с НАТО, это позволит им на какое-то время избавиться от нажима западных стран, требующих от Белграда присоединения к антироссийским санкциям. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена развивать отношения с НАТО, восстанавливать «утраченное доверие» и даже проводить совместные учения с Североатлантическим альянсом.

Как пояснил Трухачёв, во-первых, в Сербии скоро выборы, а стало быть, слова Вучича в значительной степени нацелены на внутреннюю аудиторию, которая хочет, чтобы Сербия сидела на двух стульях — то есть имела хорошие отношения с Россией и странами Запада.

Во-вторых, как подчеркнул эксперт, Сербии не повезло с географией — она со всех сторон окружена государствами ЕС и НАТО. А каждый четвёртый трудоспособный серб работает в странах Европейского союза. Главные торговые партнёры Сербии — Германия, Италия, Австрия и ещё Китай.

«Поэтому хочешь не хочешь, но Сербия очень сильно зависит от Запада и порвать с Западом она чисто физически не может, несмотря на то, что во всех косовских делах Запад занимает не её сторону», — сказал Трухачёв.

По его словам, Сербию пытаются затянуть в Североатлантический альянс, но, учитывая опыт 1999 года, это невозможно, потому что против вступления в НАТО выступают больше 80% сербов. Причём значительная часть сербов выступают за вступление в Европейский союз, но ни о каком НАТО и речи быть не может.

«Когда мы говорим о Сербии и возмущаемся заявлениями Вучича, то следует помнить, что речь идёт о безусловно братской нам стране, но находящейся в очень тяжёлом положении. Ей выкручивают руки, и без стабильных отношений со странами западной Европы она обойтись просто не может, — подчеркнул доцент. —А совместные учения с НАТО — это ни о чём. Для Вучича это шанс уменьшить нажим, который оказывают на Сербию, требуя от неё присоединения к антироссийским санкциям. А нажим жесточайший! Это попытка сделать символические шаги, чтобы от Сербии хотя бы на какое-то время отстали».

Трухачёв полагает, что Сербия будет до последнего сопротивляться попыткам привлечь её к проведению антироссийской политики, тем более что там едва ли к власти сможет прийти какой-то русофоб. Но многовекторность останется, и её станет больше.

«Однако следует понимать, что если ради того, чтобы сохранить шансы хотя бы на присоединение северного Косова или республики Сербской Сербии надо будет ввести антироссийские санкции, то она их введёт», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Вучича, он передаст запрос в правительство Республики Сербия, которое изучит вопрос о возобновлении совместных учений с НАТО.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США фиксируют «значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая артиллерию, танки и пехоту. Комментируя эти высказывания, Вучич заверил, что не хочет войны и не планирует приказывать военным пересекать административную линию, отделяющую Косово от Сербии.

Кроме того, Вучич считает, что отказ властей Сербии поддерживать антироссийские санкции усилил репутацию Белграда на международной арене.

По мнению политолога-международника Тимофея Бордачёва Вучич надеется, что его стране удастся сохранить нейтралитет в условиях жёсткого конфликта России и стран Запада и минимизировать число угроз, которые создает для Белграда Североатлантический альянс. С другой стороны, как отметил политолог, сербов в Европе считают вторыми русскими, а значит их «всегда будут считать врагами и пытаться подавить».