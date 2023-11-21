Москва, 21 ноября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В Москве была задержан раввин Цви Бихман за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео Цви Бихман

По его данным, домой к Бихману пришёл участковый, чтобы проверить документы. После проверки он забрал паспорт раввина и вызвал полицию.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что Бихман проживает не по месту регистрации, к тому же он просрочил вид на жительство в России. Раввин официально снимает квартиру, при этом по месту регистрации проживает его бывшая супруга, с которой он делит имущество.

Уточняется, что Бихман ведёт работу по приобретению российского гражданства, его сын является гражданином России, раввину позволили позвонить адвокату и доставили в отдел полиции, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Как передавало ИА Регнум, около 15 тыс. нелегальных мигрантов депортировали из России в ходе операции «Нелегал-2023». Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске. По её словам, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из стран — членов ОДКБ. Во время операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Кроме того, было выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в числе которых более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ. Обнаружено также более 22 тыс. нарушений в трудовой деятельности.