Москва, 21 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке. Глава российского государства принял участие во внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении Москва будет инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике.

Как сообщало ИА Регнум, во время пресс-конференции в Пекине 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке.

На саммите СНГ 13 октября Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».