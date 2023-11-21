Москва, 21 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России почти завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства.

«Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом», — сказал министр.

Он пояснил, что переподчинение позволит более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к подготовке и планированию применения группировок Военно-морского флота.

Шойгу добавил, что боевые возможности флотов и Каспийской флотилии повысились благодаря реализации в текущем году плана деятельности главного командования ВМФ. Уровень современной военной и специальной техники до доведён до 74%, интенсивность боевой подготовки флотов увеличена в 1,2 раза.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу также заявил, что до конца года на флот поступят три многоцелевые подводные лодки с ракетными комплексами «Калибр».

В состав ВМФ уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А», завершает испытания ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III». Ядерная триада полностью укомплектована современными кораблями, констатировал глава Минобороны.