Москва, 21 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Гуманитарные паузы необходимы для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа. Об этом 21 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подчеркну, такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа», — сказал Путин.

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