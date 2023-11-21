Москва, 21 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» вошла в двадцатку лучших инвесторов России по версии Forbes. Составители рейтинга ранжировали представителей нефтегазовой, металлургической, атомной, химической и других отраслей по объёму инвестиций за 2022 год. В качестве источника данных издание рассматривало опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчётность, а также данные ФНС России и Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

По мнению гендиректора «ФосАгро» Михаила Рыбникова, включение компании в ТОП-20 крупнейших инвесторов России — наглядный результат реализации компанией долгосрочной стратегии развития, в основе которой постоянная модернизация, внедрение самых современных технологий и увеличение производственных показателей.

Так, только за минувший год инвестиции «ФосАгро» в строительство новых и развитие действующих мощностей превысили 63 млрд рублей. На всех своих производствах компания планомерно реализует инвестиционные проекты развития в горнодобывающем, горнообогатительном и перерабатывающем комплексах, развивает сеть дистрибуции на внутреннем рынке. В каждом из регионов присутствия «ФосАгро» входит в число системообразующих налогоплательщиков, перечислив только в прошлом году более 59 млрд рублей в бюджеты всех уровней. На финансирование социальных и благотворительных проектов в 2022 году было направлено 12,9 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В октябре компания вошла в ТОП-10 крупнейших компаний России по чистой прибыли, по версии Forbes, в ТОП-10 отечественных компаний в рейтинге 500 крупнейших корпораций Европы по размеру выручки авторитетного журнала Fortune и получила наивысшие оценки в рейтингах лучших работодателей России, по версиям Forbes и РБК. Кроме того, «ФосАгро» также занимает лидирующие позиции ESG-рэнкинга российских компаний RAEX.

«Компания будет и далее следовать избранным приоритетам: в ближайшие пять лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей. Это позволит продолжать ставить новые производственные рекорды, следуя принципам социальной ответственности, вкладывая значительные средства в социальную сферу регионов присутствия, обеспечивая достойные условия труда для работников предприятий», — отметил Михаил Рыбников.