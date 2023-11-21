Новосибирск, 21 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Вратарь Антон Худобин стал игроком новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба команды.

Алексей Куденко/РИА Новости Антон Худобин

«Встречаем в «Сибири» финалиста Кубка Стэнли — 2020, вратаря Антона Худобина», — говорится в сообщении.

Худобин перешёл в «Сибирь» из клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол» (Красноярск), который получил денежную компенсацию. В новой команде вратарь будет выступать под 35-м номером.

С 2018 по 2022 год Худобин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». В сезоне 2019/20 он вместе с командой дошёл до финала Кубка Стэнли и стал лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.

В составе сборной России по хоккею Худобин становился чемпионом мира (2014) и серебряным призёром мирового первенства (2015).

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября «Сибирь» проиграла магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ со счётом 1:4. «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и второе в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 48 очков после 34 матчей. «Сибирь» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 33 очками после 33 игр.