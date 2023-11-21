Москва, 21 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Таджикистан с официальным визитом. Об этом глава республики рассказал после встречи с Путиным 21 ноября.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — заявил Рахмон после переговоров с Путиным в Москве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Рахмон 21 ноября в Москве встретился с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе переговоров главы двух государств обсудили отношения России и Таджикистана, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня.

По окончании переговоров Путин вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ о вручении Рахмону ордена Владимир Путин подписал в октябре 2022 года. Рахмон награждён за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

Рахмон по итогам переговоров также заявил, что Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией.