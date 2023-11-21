Москва, 21 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил особую благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам за сотрудничество.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана», — заявил он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рахмон сообщил, что Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

По итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии совместных проектов с Таджикистаном, в частности, в работе по геологоразведке урана и лития. Он также отметил, что отношения двух стран в экономике развиваются успешно: в 2022 году товарооборот вырос на 18,5%, а доля рубля во взаимных расчётах в первой половине 2023 года составила 83%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке заявил о планомерном развитии двух стран, в том числе в сфере решения проблем безопасности.