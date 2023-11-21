Баку, 21 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана предложило руководству Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного урегулирования. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего заключения мирного соглашения. Исходим из того, что обе страны должны вместе определять будущее своих отношений. Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемой площадки, или решение о встрече на государственной границе, лежит на двух странах», — говорится в тексте.

В азербайджанском МИД призвали Ереван избегать новых ненужных задержек и возобновить переговоры в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армянские власти должны искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими, далёкими странами. Турецкий лидер призвал Армению «взять руку дружбы», протянутую Азербайджаном. Эрдоган добавил, что урегулирование карабахского конфликта открыло новую эпоху в регионе, но определённые силы на Западе не хотят с этим мириться.