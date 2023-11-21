Москва, 21 ноября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. 46 человек стали победителями проекта «Пишем будущее» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Пресс-служба проекта «Пишем будущее»

Отмечается, что в Харцызске и Мариуполе завершились финалы специального проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В результате шесть команд в ДНР смогут реализовать свои социальные инициативы благодаря поддержке партнёра проекта — Академии ПСБ.

В финале сильнейшие участники второго сезона проекта выполняли задания по трём образовательным модулям, направленным как на проверку уровня индивидуальных знаний, так и на способность командной работы и взаимодействия. В рамках заключительного блока соревнований финалисты проходили индивидуальное тестирование от программы развития «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба проекта «Пишем будущее»

Закрытие проекта «Пишем будущее» в ДНР состоялось в городе Мариуполь.

Данный проект был создан для поддержки реализации творческого потенциала школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет из ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, для создания возможностей для духовного, личностного и профессионального развития. Он стартовал 30 июня 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ученица Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героя «Молодой гвардии» Кристина Куля благодаря конкурсу «Пишем будущее» смогла исполнить свою мечту и побывать в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России. Директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что посещение РАНХиГС станет для девушки новым шагом на пути к цели. Руководство платформы следит за позитивными изменениями в жизни участников проектов платформы, добавил он.