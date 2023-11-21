Москва, 21 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Россия заинтересована в развитии совместных проектов с Таджикистаном, в частности, в работе по геологоразведке урана и лития, заявил 21 ноября по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнёрами геологоразведке урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий», — сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что госкорпорация «Росатом» завершила в Таджикистане крупный проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готова к дальнейшей совместной работе по использованию технологий мирного атома, прежде всего в медицине.

Владимир Путин также отметил, что отношения двух стран в экономике в целом развиваются успешно: в 2022 году товарооборот вырос на 18,5%, а доля рубля во взаимных расчётах в первой половине 2023 года составила 83%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС климатический и экологический клуб, в задачи которого входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зелёных технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, а также геологоразведка и освоение недр.

Эмомали Рахмон 21 ноября находится с визитом в Москве. В ходе переговоров главы двух государств намеревались обсудить отношения России и Таджикистана, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня.

Россия и Таджикистан «работают очень основательно», находятся в контакте друг с другом и согласовывают позиции, отметил президент России в начале встречи с Рахмоном.

В пресс-службе Кремля ранее также сообщали, что Путин и Рахмон по итогам переговоров подпишут несколько соглашений. Кроме того, президент России наградил коллегу орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.