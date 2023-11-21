Рахмон заявил о стремлении Таджикистана развивать сотрудничество с РФ
Рахмон: Таджикистан настроен на совместную работу по развитию отношений с РФ
Москва, 21 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Таджикистан настроен на дальнейшую совместную работу по развитию отношений с Россией, заявил 21 ноября президент республики Эмомали Рахмон.
Александр Казаков/РИА Новости
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
«Мы настроены на дальнейшую совместную работу по всестороннему продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран», — сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин 21 ноября в Москве вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Церемония награждения прошла в Кремле по окончании переговоров двух президентов.