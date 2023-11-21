Москва, 21 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минздраве России.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах нашей страны, по данным системы маркировки, их остатки составляют более 3,7 млн доз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным Росздравнадзора, препараты стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот. Так, с начала года ввод составил порядка 5 млн доз, что соответствует среднегодовым показателям прошлых лет.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Татьяна Голикова 19 июня заявила, что более 62% всех потребляемых в России медикаментов производится в стране. При этом создана технологическая возможность производства 82% жизненно важных препаратов. По словам Голиковой, за счёт развития российского производства осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. Вице-премьер заверила, что производство лекарств к 2030 году должно увеличиться в два раза, почти до 1,4 трлн рублей.