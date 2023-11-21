Москва, 21 ноября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Итоги внеочередного саммита БРИКС по ситуации в Газе сообщит председательство ЮАР, итоговый документ согласовали спецпредставители стран, которые занимаются палестино-израильским урегулированием. Об этом замглавы МИД, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков сообщил 21 ноября ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Согласование было проведено по линии спецпредставителей соответствующих стран, занимающихся ближневосточной тематикой и конкретно палестино-израильским конфликтом», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Российская сторона исходит из того, что итоги мероприятия и соответствующие выводы, заложенные в этот документ, озвучат представители ЮАР, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября пройдёт экстренная встреча лидеров стран БРИКС, посвящённая ситуации в секторе Газа. Саммит состоится в формате видеоконференции с участием руководителей стран, которые войдут в объединение с 1 января 2024 года: Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии и ОАЭ. Кроме того, во встрече примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Провести внеочередной саммит предложил президент Ирана Ибрагим Раиси. После вступительного слова лидера ЮАР участники сделают заявления по поводу гуманитарного кризиса в Газе. Планируется, что по итогам саммита будет принято совместное заявление.